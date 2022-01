Formazioni ufficiali Milan-Roma: Serie A 2021/2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Milan-Roma, match della ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 18:30 di giovedì 6 gennaio a San Siro. Di seguito, le scelte di Pioli e Mourinho a partire dal primo minuto di gioco, alla luce dei casi di positività delle due squadre. Ecco i protagonisti in campo in questo big match d’Epifania. Le Formazioni ufficiali Milan: in attesa Roma: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledi, match della ventesima giornata di. Si gioca alle 18:30 di giovedì 6 gennaio a San Siro. Di seguito, le scelte di Pioli e Mourinho a partire dal primo minuto di gioco, alla luce dei casi di positività delle due squadre. Ecco i protagonisti in campo in questo big match d’Epifania. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

ilveggente_it : #SassuoloGenoa: ecco le formazioni ufficiali della partita in programma alle 16,30. pronostico marcatori e ammoniti… - f_torrente01 : Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Genoa: c’è un esordio per i rossoblu. | @Ftbnews24 #SassuoloGenoa - novellialessio : Ma le formazioni ufficiali le danno oppure anche quelle saltano per questioni di privacy? ???? - 100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di #Sassuolo e #Genoa. - IdeawebTV : FINALE COPPA ECCELLENZA LIVE: Borgaro Nobis-Alba Calcio 0-1, ST. SEGUI LA DIRETTA! -