Formazioni ufficiali Milan-Roma: giocano Gabbia, Kalulu e Giroud (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Le scelte finali di Stefano Pioli e José Mourinho Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledi, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Le scelte finali di Stefano Pioli e José Mourinho

Advertising

angelomangiante : #MilanRoma. Formazioni ufficiali. #ASRoma 3-5-2 Rui Patricio ---- Mancini Smalling Ibanez ---- Karsdorp… - Verdian30883801 : RT @SkySport: #MilanRoma, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA #SerieA #MilanRoma - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Milan - #Roma Dentro #Krunic Difesa sorprendente per i padroni di casa… - Frances13758250 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Milan-#Roma - GoalItalia : Gabbia-Kalulu in difesa, Giroud dal 1' ???? Cristante in panchina: gioca Mkhitaryan ???? Le formazioni ufficiali di… -