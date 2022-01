Formazioni ufficiali Juventus-Napoli: Serie A 2021/2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, big match e posticipo serale della ventesima giornata di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 20:45 di giovedì 6 gennaio a San Siro. Di seguito, le scelte di Allegri e Spalletti (positivo, Domenichini in panchina) a partire dal fischio d’inizio di Sozza. Tanti i positivi delle due squadre, in particolare la rosa partenopea è dimezzata. Le Formazioni ufficiali Juventus: in attesa Napoli: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ledi, big match e posticipo serale della ventesima giornata di. Si gioca alle 20:45 di giovedì 6 gennaio a San Siro. Di seguito, le scelte di Allegri e Spalletti (positivo, Domenichini in panchina) a partire dal fischio d’inizio di Sozza. Tanti i positivi delle due squadre, in particolare la rosa partenopea è dimezzata. Le: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

angelomangiante : #MilanRoma. Formazioni ufficiali. #ASRoma 3-5-2 Rui Patricio ---- Mancini Smalling Ibanez ---- Karsdorp… - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #Milan-#Roma - zazoomblog : Milan-Roma le formazioni ufficiali: emergenza per i rossoneri - #Milan-Roma #formazioni #ufficiali: - serieAnews_com : ?? #SerieA, in #MilanRoma il capitano dei rossoneri sarà #TheoHernandez! - infoitsport : (LIVE!) MILAN-ROMA, le formazioni ufficiali: torna Pellegrini, fuori Cristante. In attacco Zaniolo-Abraham -