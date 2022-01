Fondo per le imprese femminili. Creato da Conte, sparito con Giorgetti. Il Governo giallorosso aveva stanziato 40 milioni. Ma il decreto attuativo del Mise rinvia ad altro intervento (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un Fondo messo a disposizione per sostenere l’imprenditoria femminile. La bellezza di 40 milioni di euro, di cui si sono perse le tracce, in un gioco di specchi al ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo Giorgetti. A settembre, infatti, era stato emanato un decreto attuativo per definire i dettagli del riparto delle risorse. Tutto risolto? Macché. SCATOLE CINESI. Il provvedimento rimanda a un ulteriore provvedimento che possa definire “l’apertura dei termini e le modalità di presentazione delle domande”. Ovviamente, ancora oggi, quel testo non è stato pubblicato, lasciando nel cassetto del Mise un patrimonio prezioso per stimolare la nascita e la strutturazione di aziende formate da donne. La vicenda è stata denunciata alla Camera con un’interrogazione del Movimento 5 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Unmesso a disposizione per sostenere l’imprenditoria femminile. La bellezza di 40di euro, di cui si sono perse le tracce, in un gioco di specchi al ministero dello Sviluppo economico guidato da Giancarlo. A settembre, infatti, era stato emanato unper definire i dettagli del riparto delle risorse. Tutto risolto? Macché. SCATOLE CINESI. Il provvedimento rimanda a un ulteriore provvedimento che possa definire “l’apertura dei termini e le modalità di presentazione delle domande”. Ovviamente, ancora oggi, quel testo non è stato pubblicato, lasciando nel cassetto delun patrimonio prezioso per stimolare la nascita e la strutturazione di aziende formate da donne. La vicenda è stata denunciata alla Camera con un’interrogazione del Movimento 5 ...

