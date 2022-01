Fiorentina - Udinese | al 45' friulani assenti L' arbitro manda tutti a casa

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Firenze, 6 gennaio 2022 - Non si giocacausa Covid ( Isono stati bloccati dall'Asl per 9 giocatori positivi al Covid) e i viola in attesa della partita che non c'è ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE, ASL DISPONE DIVIETO SPORT SQUADRA FINO AL 9 GENNAIO Squadra bloccata per sfide contro Fi… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano: 'Situazione anomala, il nuovo protocollo la soluzione migliore. Ikoné e Piatek...': Vincenzo… - sportface2016 : #FiorentinaUdinese, #Italiano: 'Il protocollo dei 13+1 è la soluzione migliore, responsabilizza tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Udinese

Commenta per primo Vincenzo Italiano , tecnico della, commenta a Dazn la mancata disputa dell'incontro con l', bloccata dall'Asl per i tanti casi Covd: 'Stasera abbiamo vissuto una situazione anomala, nessuno è abituato a una cosa del ..., gara valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A non si è giocata questa sera allo stadio 'Franchi' di Firenze con l'arbitro Francesco Fourneau ...Entornointeligente.com / ROMA. â?” Quarta ondata covid e per lâ??Italia del calcio è di nuovo caos. Si rivedono le partite fantasma e si ripropone il braccio di ferro tra le Asl e la Lega di Serie A: ...Fiorentina-Udinese, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A non si è giocata questa sera allo stadio 'Franchi' di Firenze con l'arbitro Francesco Fourneau che ...