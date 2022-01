Fiorentina, Piatek terminerà domani le visite e poi la firma (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Fiorentina dovrà aspettare domani per ufficializzare Piatek: l’ex Genoa deve completare le visite mediche La Fiorentina dovrà attendere domani per la firma di Piatek. Il polacco deve completare le visite mediche iniziate oggi. domani sarà il momento della seconda parte di visite e poi la firma sul contratto che lo legherà ai viola. A riferirlo Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ladovrà aspettareper ufficializzare: l’ex Genoa deve completare lemediche Ladovrà attendereper ladi. Il polacco deve completare lemediche iniziate oggi.sarà il momento della seconda parte die poi lasul contratto che lo legherà ai viola. A riferirlo Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

