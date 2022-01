Fiorentina | Milenkovic | «Dispiace non giocare Europa? Ci proveremo»

Advertising

sportface2016 : #SerieA #Fiorentina, Nikola #Milenkovic: 'Ci dispiace non giocare, eravamo pronti' - CalcioNews24 : ??Le parole di #Milenkovic sulla situazione #Covid_19 ?? - VVisibilio : ??? PARLA NIKOLA MILENKOVIC: OBBIETTIVO ANDARE IN EUROPA CON LA #FIORENTINA? #acffiorentina #ForzaViola #milenkovic - Fiorentinanews : #Milenkovic: '#Ikoné veloce e con grande qualità, ci darà una mano' #Fiorentina - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Milenkovic: 'Abbiamo ambizione di tornare in Europa e fare un calcio propositivo. Per stasera eravamo pronti...' #Fior… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milenkovic

Commenta per primo Uno scenario ormai non nuovo sui campi di Serie A: la, costretta a presentarsi allo stadio come se l'Udinese fosse in arrivo, sta svolgendo un ... Odriozola,, ...Ecco le formazioni in campo: Formazione viola (4 - 3 - 3): Terracciano, Odriozola,, ... ma tutto pronto e allestito come se si dovesse giocare- Udinese. Così, il copione di ...Fiorentina-Udinese non si giocherà visto lo stop imposto ai bianconeri dall'ASL, e Nikola Milenkovic ha commentato la situazione attuale ai microfoni di Sky Sport: "Ci dispiace ...La prima data utile per recuperare il match sarebbe il 22-23 febbraio, fra oltre un mese dunque Inter e Atalanta oggi non giocheranno e davanti a loro hanno un calendario complicato per i vari impegni ...