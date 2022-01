Fiorentina | Italiano | «Dobbiamo trovare una soluzione equa per tutti»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky sulla situazione Covid e il mercato Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’allenatore della: COVID – «Situazione anomala che non mi era mai accaduta. Nessuno è abituato a questo. Ne abbiamo approfittato per fare un allenamento per non perdere il ritmo. Bisognaunaper. Il campionato deve continuare e nella maniera giusta». TORINO – «Non so come sarà fra due giorni, Dovremmo andare a Torino e non so come dovremo comportarci. Il protocollo penso sia lamigliore. Responsabilizzacontinuare a fare il nostro mestiere». MERCATO – «Ikonè si aggiunge ad una batteria di esterni già ...