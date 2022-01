Filippo Bernardini | il giovane italiano accusato di aver rubato manoscritti degli scrittori più famosi del mondo

Advertising

MrsIngr : Fbi: il ladro di inediti è un italiano Filippo Bernardini, per anni, avrebbe sottratto testi ad autori di mezzo mo… - rugiada71 : RT @giuslillo: @Liz_A_Harris @nytimes Arrestato Filippo Bernardini,29 anni,in servizio a Londra presso editore Simon e Schuster,per furto d… - giuslillo : @Liz_A_Harris @nytimes Arrestato Filippo Bernardini,29 anni,in servizio a Londra presso editore Simon e Schuster,pe… - michele_orti : (che storia assurda, sarebbe da scriverci un libr…) - carlacap : RT @fguglieri: Forse risolto uno dei più incredibili casi di sempre nell'industria editoriale: il ladro di manoscritti trovato dall'FBI. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Bernardini

Il Libraio

Un 29enne di nazionalità italiana e residente a Londra,, è stato arrestato ieri sera all'aeroporto di New York, accusato di avere assunto nel corso di vari anni anni l'identità di diversi operatori nel mondo dell'editoria per ottenere in ...Bardelli Riccardo - Sindaco di Paciano Basili Sauro - Sindaco di AlleronaDamiano - ...di Castello Sisti Andrea - Sindaco di Spoleto Sperandio Bernardino - Sindaco di Trevi Stirati- ...Oggi, alle 15 italiane, Joe Biden e Kamala Harris parleranno a Capitol Hill, nell’anniversario dell’assalto. Stando alle anticipazioni, il presidente e la sua vice dovrebbero chiamare in causa diretta ...Il 29enne, che lavorava in una importante casa editrice statunitense, è accusato di frode telematica e furto aggravato d'identità ...