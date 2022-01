Filippine | basta matrimoni precoci | vietati sotto i 18 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Filippine basta

La Nuova Sardegna

Plan International, un gruppo britannico che si batte per i diritti umani e che ha fortemente spinto per il varo di questa legge, classifica leal dodicesimo posto nel mondo per numero di ...allontanarsi di poco dalla riva per andare incontro ad un paesaggio unico, tra pesci e ... I fondali delleTag: Fondali marini(ANSA) - MANILA, 06 GEN - Il matrimonio con persone di età inferiore ai 18 anni è vietato da oggi nelle Filippine, dove finora una ragazza su sei si sposava prima dei 18 anni. Una apposita legge entra ...Coralli dai colori incredibili, pesci variopinti e splendide tartarughe: le Filippine sono, per il terzo anno, la miglior destinazione subacquea al mondo.