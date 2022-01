Fifa: Mancini, Guardiola e Tuchel finalisti premio miglior allenatore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il ct della Nazionale italiana di Calcio, Roberto Mancini, è stato inserito dalla Fifa tra i finalisti del Best Fifa Men’s Football Coach Award. Insieme all’azzurro anche lo spagnolo Pep Guardiola (Manchester City) e il tedesco Thomas Tuchel (Chelsea). A contendersi il Best Fifa Women’s Football Coach Award, invece, ci sono Lluís Cortés (Spagna/Fc Barcelona); Emma Hayes (Inglhilterra/Chelsea Fc Femminile), Sarina Wiegman (Olanda/Nazionale olandese/ Nazionale inglese). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il ct della Nazionale italiana di Calcio, Roberto, è stato inserito dallatra idel BestMen’s Football Coach Award. Insieme all’azzurro anche lo spagnolo Pep(Manchester City) e il tedesco Thomas(Chelsea). A contendersi il BestWomen’s Football Coach Award, invece, ci sono Lluís Cortés (Spagna/Fc Barcelona); Emma Hayes (Inglhilterra/Chelsea Fc Femminile), Sarina Wiegman (Olanda/Nazionale olandese/ Nazionale inglese). SportFace.

