FANTACALCIO – Milan-Roma, gol di Abraham sul tiro di Pellegrini: la decisione della Lega (Di giovedì 6 gennaio 2022) Qualche dubbio al FANTACALCIO per il gol di Tammy Abraham in Milan-Roma. In realtà, stando alle regole attuali, non ci sono dubbi: la deviazione dell’attaccante inglese sul tiro di Lorenzo Pellegrini è netta e volontaria, oltre a spiazzare Maignan, quindi è sicuramente sua la paternità della rete. Fino a qualche anno fa, a ogni modo, va detto che un tiro verso lo specchio della porta con deviazione di un compagno di volta in volta veniva assegnato a uno o all’altro. Dunque la decisione della Lega è chiara: gol di Abraham e non di Pellegrini. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Qualche dubbio alper il gol di Tammyin. In realtà, stando alle regole attuali, non ci sono dubbi: la deviazione dell’attaccante inglese suldi Lorenzoè netta e volontaria, oltre a spiazzare Maignan, quindi è sicuramente sua la paternitàrete. Fino a qualche anno fa, a ogni modo, va detto che unverso lo specchioporta con deviazione di un compagno di volta in volta veniva assegnato a uno o all’altro. Dunque laè chiara: gol die non di. SportFace.

