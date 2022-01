“Esigo ci sia anche lei” | richiesta inaspettata per Adriana Volpe | indiscrezione bollente

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L’opinionistaancora al centro delle dinamiche dopo l’ultimasul Grande Fratello Vip: laeclatante L’opinionista(screenshot GF Vip)Nella serata di domani andrà in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip che si preannuncia ricco di colpi di scena. In diretta verranno infatti affrontati argomenti importanti ed il rischio è quello di assisterea più di una squalifica. In particolare si tratta di Katia Ricciarelli e Lulù Selassié: tra le due gieffine sono volate accuse pesantissime. TI POTREBBE INTERESSARE>>> “Squalifica e provvedimento”: Alfonso Signorini scatena il pandemonio, doppia sanzione in arrivo Vista questa possibile eduscita di ...

Advertising

akasettestan : Se entra Denver esigo che nella casa ci sia anche Adriana. #gfvip #VOLVER - Danky1237999 : Esigo pure che Valeria Marini sia immune e staccata da Urtis fino al suo ingresso perché voglio vedere la sua reazi… - AquilaEmanuele : RT @Ceruzfries: Sia chiaro, senza il blocco ufficiale della lega, esigo vittoria a tavolino perché è una scelta del Bologna di non giocare,… - Ceruzfries : Sia chiaro, senza il blocco ufficiale della lega, esigo vittoria a tavolino perché è una scelta del Bologna di non… - xgardenofavalon : @miqooz Pld ha una overall utility fenomenale, quello è verissimo! Imho, più che lamentarsi del fatto che drk sia t… -

Ultime Notizie dalla rete : Esigo sia

Specialmag.it

espressamente che l'Eucarestia, durante le celebrazioni, non venga distribuita dai ...non hanno ricevuto il vaccino - scrive ancora ai sacerdoti - domandarsi in coscienza se una tale scelta...Io non solo voglio, mache mio figlio cresca in una regione ed in un paese che siano ... È una scelta difficile e scomoda, ma che credogiusto fare, in coscienza, per dare il mio personale ...