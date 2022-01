Esce il 20 gennaio “Aline” | il film su Céline Dion

(Di giovedì 6 gennaio 2022) LAS VEGAS – . Proprio così. Il biopic sulla vita di, “– La voce dell’amore”, sarà disponibile dal prossimo 20al cinema. Unassolutamente da non perdere, che si preannuncia abbagliante, divertente e commovente. Un tributo indimenticabile, insomma, da vivere fino L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laurent Garnier: arriva al cinema il docu“Off The Record” Marco Bocci debutta come regista “America Latina”, il nuovodei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano “One second”, il nuovodi Zhang Yimou Javier Bardem torna al fianco del regista Fernando León de Aranoa ne “Il capo perfetto” Riscontri positivi per ...

Advertising

NetflixIT : Nessuno ne esce pulito. La prima parte della stagione 4 di Ozark arriva il 21 gennaio. - Topking581 : RT @BBEditore: Il 13 gennaio esce «Se Auschwitz è nulla» di #DonatellaDiCesare @DiDonadice la nuova edizione ampliata che comprende un amp… - daniele_erler : Fra qualche ora esce #Annientare, il nuovo romanzo di #Houellebecq (anche se sembra quasi che nella mia bolla tutti… - ManuelCarlotto : RT @NetflixIT: Nessuno ne esce pulito. La prima parte della stagione 4 di Ozark arriva il 21 gennaio. - vivosurealtime : Il 13 Gennaio esce 'una famiglia vincente - King Richard', che parla su come il padre di Serena e Venus Williams le… -

Ultime Notizie dalla rete : Esce gennaio

Radio Italia

Palla in profondità per Insigne,con i tempi giusti l'estremo difensore polacco. Chiesa per ...rigore e la successiva Supercoppa Italiana vinta invece dalla Juventus per 2 - 0 nel mese di...STRAMBINELLO " Incidente questa sera, giovedì 62022, intorno alle 19, sulla Pedemontana all'altezza del comune di Strambinello, poco prima dello svincolo. Una Toyota Yaris è uscita di strada, ed è finita nel fosso che costeggia la ...Esce domani venerdì 7 gennaio “Non ho santi in paradiso” (Iobohdischi/ADA Music Italy), il nuovo album del cantautore milanese Santoianni. “Non ho santi in paradiso” arriva dopo la pubblicazione di d ...Dal 14 gennaio 2022 è disponibile in radio e su tutte le piattaforme “JE SO’ PAZZO”, cover realizzata da SERENA BRANCALE ...