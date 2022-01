Epifania, storia e tradizioni della festività (Di giovedì 6 gennaio 2022) Proveniente dal greco antico, il termine Epifania significa “manifestazione”, “apparizione”. Alle origini si trattava di una festività pagana per celebrare la rinascita della natura dopo l’inverno. Nella mitologia romana il suo simbolo era la dea Diana, vista come una vera e propria venuta di Madre Natura. Nell’Alto Medioevo la Chiesa Cattolica si appropriò di questa giornata, e la collegò al momento in cui i Re Magi andarono a far visita a Gesù Cristo appena nato, collocando l’evento nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La nascita della Befana La figura della dea Diana venne rimodellata dalla Chiesa Cattolica, che nel V secolo la rinominò come “Befana” e la tramutò in una vecchietta. Per i Cristiani si tratta dunque di colei a cui i Re Magi, smarrita la strada per Betlemme, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Proveniente dal greco antico, il terminesignifica “manifestazione”, “apparizione”. Alle origini si trattava di unapagana per celebrare la rinascitanatura dopo l’inverno. Nella mitologia romana il suo simbolo era la dea Diana, vista come una vera e propria venuta di Madre Natura. Nell’Alto Medioevo la Chiesa Cattolica si appropriò di questa giornata, e la collegò al momento in cui i Re Magi andarono a far visita a Gesù Cristo appena nato, collocando l’evento nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. La nascitaBefana La figuradea Diana venne rimota dalla Chiesa Cattolica, che nel V secolo la rinominò come “Befana” e la tramutò in una vecchietta. Per i Cristiani si tratta dunque di colei a cui i Re Magi, smarrita la strada per Betlemme, ...

