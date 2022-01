Advertising

anteprima24 : ** #Epifania, mons. #Battaglia: '#Dramma nella #Vita è arrendersi agli errori' ** - FrontieraRieti : Nell’odierna solennità dell’Epifania mons Delio Lucarelli festeggia 25 anni di episcopato accompagnato dall’affetto… - terninrete : Mons. Francesco Antonio Soddu: “mi sento già ternano, amo dal primo momento la chiesa di Terni-Narni-Amelia”. Il ve… - lorenzoniadrian : Mons. Francesco Antonio Soddu: “mi sento già ternano, amo dal primo momento la chiesa di Terni-Narni-Amelia”. Il ve… - NaldiRebecca : RT @diocesipadova: In un clima di festa, di grande gratitudine ed affetto, il vescovo Claudio ha presieduto la solennità dell’Epifania all’… -

Ultime Notizie dalla rete : Epifania mons

Sono state 11 le lingue impiegate per la Celebrazione della Messa dei Popoli che l'Arcivescovo di Palermo,. Corrado Lorefice, ha presieduto nella Chiesa Cattedrale nella solennità dell'del Signore: i rappresentanti delle comunità straniere cristiane di Palermo - ghanesi, filippini, nigeriani, ..."La festa del porco" "De Santa Lucia a l'el porco va via", si diceva nelle campagne ... A Buie. Cavallarin ne realizzò uno mobile. Anche se non più funzionante, le statue lignee sono ...“Il dramma nella vita non sono gli errori ma arrendersi davanti agli errori”. Sono le parole dell'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, nel corso dell'omelia per la messa dell'Epifania che ha pre ...Omelia dell'arcivescovo di Spoleto Renato Boccardo: “L' Epifania è la festa dell'incontro, della fede, e dell'apertura del cuore”.