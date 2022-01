Epifania | l’Angelus di Papa Francesco | “Guarda la stella e cammina”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 6 gennaio 2022) In occasione della celebrazione solenne dell’disi concentra sul valore dell’adorazione. In questo giorno, la Chiesa ricorda la “manifestazione“ di Gesù come Dio; ricorrenza fondamentale per i Cristiani con la quale si segna l’inizio della Pasqua del Signore, della sua rivelazione e del suo Mistero di Salvezza. Il Pontefice, in questo contesto, tiene a porre l’accento sul gesto intriso di significato compiuto dai Magi; a Gesù, che viene al mondo per tutta l’umanità, questi “uomini venuti da lontano” si prostrano in segno d’adorazione. Il gesto dei Magi, però, non va interpretato come sottomissione alla divinità, ma piuttosto vuol dire, come tiene sottolineare: “accogliere la grandezza di Dio che si manifesta nella piccolezza“; ...