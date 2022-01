Epifania 2022, il miglior modo per fare gli auguri: così si vince anche il male (Di giovedì 6 gennaio 2022) anche quest’anno è arrivato il giorno che porta via tutte le feste. Vediamo, quindi, come augurare al meglio questa popolare festa. L’Epifania è certamente una delle feste più popolare del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 gennaio 2022)quest’anno è arrivato il giorno che porta via tutte le feste. Vediamo, quindi, come augurare al meglio questa popolare festa. L’è certamente una delle feste più popolare del… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

vaticannews_it : #5gennaio Alla vigilia della solennità dell’#Epifania, alcune riflessioni sui Magi, da #Papa Leone XIII a… - vaticannews_it : #6gennaio #Angelus 'Ricchi, colti e conosciuti', i Re Magi non indietreggiano, scandalizzati, davanti alla grandezz… - vaticannews_it : #6gennaio Nella Messa per l'Epifania, #PapaFrancesco indica nei magi, giunti da lontano per adorare il Bambino, l'e… - Piergiulio58 : Epifania 2022: al Museo Giovanni Barracco di Roma riapre oggi dopo 20 anni la meravigliosa domus romana.… - Piergiulio58 : Papa Francesco: 'L'Epifania è la festa dell'infanzia missionaria'. -