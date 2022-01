Emergenza Covid a San Marzano sul Sarno, l’opposizione: “Noi esclusi dalle scelte” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEmergenza Covid e gestione vaccini a San Marzano sul Sarno, il gruppo consiliare di opposizione #Noisempretravoi chiede un’immediata convocazione del Coc (centro operativo comunale) coinvolgendo tutte le parti politiche, ossia l’intero consiglio comunale per predisporre misure idonee alla gestione di questa Emergenza sanitaria e mettere in campo un piano organizzativo di gestione vaccinale. “È inaccettabile una chiusura da parte del Sindaco e della sua maggioranza. Sono state convocate le varie associazioni del territorio, senza interpellare i gruppi consiliari di opposizione che compongono l’intero consiglio comunale e che rappresentano tutti gli elettori. Non si può gestire una Emergenza sanitaria così complessa senza interpellare anche i consiglieri di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutie gestione vaccini a Sansul, il gruppo consiliare di opposizione #Noisempretravoi chiede un’immediata convocazione del Coc (centro operativo comunale) coinvolgendo tutte le parti politiche, ossia l’intero consiglio comunale per predisporre misure idonee alla gestione di questasanitaria e mettere in campo un piano organizzativo di gestione vaccinale. “È inaccettabile una chiusura da parte del Sindaco e della sua maggioranza. Sono state convocate le varie associazioni del territorio, senza interpellare i gruppi consiliari di opposizione che compongono l’intero consiglio comunale e che rappresentano tutti gli elettori. Non si può gestire unasanitaria così complessa senza interpellare anche i consiglieri di ...

Advertising

RobertoBurioni : Ricordiamo che fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità da… - RobertoBurioni : @zennaronews Fare una donazione per l'emergenza COVID è un gesto molto bello ma non conferisce alcuna immunità dall… - Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri n. 55 ha approvato il decreto-legge recante 'Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza… - _fiorucci : RT @robertaradaelli: @MMaXXprIIme @Santy86089940 Smetteranno di fare i tamponi e dare i dati e diranno che l’emergenza Covid è finita ma, e… - anteprima24 : ** Emergenza Covid a San Marzano sul Sarno, l'opposizione: 'Noi esclusi dalle scelte' ** -