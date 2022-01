Elezioni Quirinale, parlamentari in quarantena. Schiavone dell’Humanitas: ”Li accompagnano noi” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scritto al presidente della Repubblica e al presidente della camera dei deputati Roberto Fico il presidente dell’associazione salernitana Humanitas, Roberto Schiavone che vuole mettere a servizio delle imminenti votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica il lavoro dei suoi mezzi e dei suoi volontari. Come scrive nella lettera, il presidente Schiavone fa presente che sono molti in questo momento i parlamentari che, sebbene convocati per le votazioni, risultano essere in quarantena perché affetti da Covid-19. “L’associazione potrebbe garantire per tale evento la messa a disposizione di Ambulanze e Auto Mediche Biocontenitive che permetterebbero a tutti coloro in quarantena di poter raggiungere il Quirinale dal proprio domicilio in modo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa scritto al presidente della Repubblica e al presidente della camera dei deputati Roberto Fico il presidente dell’associazione salernitana Humanitas, Robertoche vuole mettere a servizio delle imminenti votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica il lavoro dei suoi mezzi e dei suoi volontari. Come scrive nella lettera, il presidentefa presente che sono molti in questo momento iche, sebbene convocati per le votazioni, risultano essere inperché affetti da Covid-19. “L’associazione potrebbe garantire per tale evento la messa a disposizione di Ambulanze e Auto Mediche Biocontenitive che permetterebbero a tutti coloro indi poter raggiungere ildal proprio domicilio in modo ...

