Elezioni Quirinale, il «risiko» dei grandi elettori: Pd e M5S pronti a sfilare i posti al centrodestra (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il loro ruolo può sembrare marginale: parliamo di appena 58 su 1.009 grandi elettori. Eppure su una porzione di quei 58, poco più di 4 o 5, si sta iniziando a consumare una guerra... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il loro ruolo può sembrare marginale: parliamo di appena 58 su 1.009. Eppure su una porzione di quei 58, poco più di 4 o 5, si sta iniziando a consumare una guerra...

Advertising

Montecitorio : Elezione del #PresidentedellaRepubblica: storia, documenti e curiosità in una sezione del sito dedicata. Un percor… - Montecitorio : Elezioni #Quirinale, la lettera del Presidente @Roberto_Fico: 'Parlamento in seduta comune e con delegati regionali… - _DAGOSPIA_ : RENZI:'CHI SPINGE DRAGHI AL QUIRINALE VUOLE LE ELEZIONI'- GLI SCENARI: CON DRAGHI AL COLLE OCCORRE..… - Cla2011 : Non capisco perché la Nannini si sia limitata al Quirinale. Poteva, con le stesse probabilità di successo, candidar… - anteprima24 : ** Elezioni Quirinale, parlamentari in quarantena. Schiavone dell’#Humanitas: ”Li accompagnano noi” **… -