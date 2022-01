Ecdc, tutta l’Italia è in rosso scuro tranne la Sardegna. In Europa solo la Romania ha zone verdi (Di giovedì 6 gennaio 2022) La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’Ecdc, restituisce la fotografia di un Europa quasi integralmente in zona rossa. Ad eccezione della Romania, unico Paese ad avere zone gialle e verdi nel suo territorio, il resto del continente appare travolto dai contagi di Coronavirus. Il rosso scuro – che indica un’incidenza superiore ai 500 contagi ogni 100 mila abitanti – è il colore prevalente. In Italia, la Sardegna è l’unica regione a essere rimasta in zona rosso chiaro. Anche alcuni territori della Germania, dei Paesi Scandinavi e dell’Europa centro-orientale, rientrano nella fascia di rischio rosso chiaro. January 6, 2022 Leggi ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l’, restituisce la fotografia di unquasi integralmente in zona rossa. Ad eccezione della, unico Paese ad averegialle enel suo territorio, il resto del continente appare travolto dai contagi di Coronavirus. Il– che indica un’incidenza superiore ai 500 contagi ogni 100 mila abitanti – è il colore prevalente. In Italia, laè l’unica regione a essere rimasta in zonachiaro. Anche alcuni territori della Germania, dei Paesi Scandinavi e dell’centro-orientale, rientrano nella fascia di rischiochiaro. January 6, 2022 Leggi ...

