Ecco le misure del nuovo decreto Covid

Non c'è solo l'obbligo vaccinale per gli over 50. Le misure del decreto Covid, il cui obiettivo è «rallentare» la crescita dei contagi e proteggere le categorie più a rischio, riguardano anche servizi alla persona Come si è detto, gli ultracinquantenni residenti sul territorio italiano (quindi anche cittadini europei e stranieri) saranno obbligati a vaccinarsi. Come ha chiarito Palazzo Chigi, l'obbligo decorre da subito e le sanzioni scattano dal primo febbraio. I lavoratori over 50 dovranno perciò avere il green pass rafforzato (per vaccinati e guariti) ed esibirlo dal 15 febbraio. L'obbligo vaccinale riguarda, in maniera indipendente dall'età, anche il personale universitario – e la categoria si aggiunge a quella del personale scolastico, degli operatori sanitari, delle forze dell'ordine e dei lavoratori esterni che transitano nelle ...

