Ecco come Djokovic ha trascorso la notte all'aeroporto di Melbourne (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic è il mio tennista preferito da sempre (secondo è Andre Agassi). È bello quando vince al Foro italico sentirlo parlare in italiano. Ma veniamo alla contingenza. All'aeroporto di Melbourne. Dove in pratica è stato arrestato. come ha trascorso il tempo? Novak, con suo enorme stupore, ha visto che nella cella accanto era detenuto Julian Assange. Ai media mondiali non risultava che l'inventore di Wikileaks fosse rinchiuso nelle carceri dell'aeroporto australiano. Anche Assange è No vax. Novak e Julian era la prima volta che si vedevano di persona. Subito è scattata una leale amicizia. Tanto che Assange fa: "Novak, doveva rimanere un segreto ma sai chi hanno messo nella gabbia lì davanti?". Novak: "No! Julian! Non saprei". Assange: "Alessandro Baricco!". Novak: "Mi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novakè il mio tennista preferito da sempre (secondo è Andre Agassi). È bello quando vince al Foro italico sentirlo parlare in italiano. Ma veniamo alla contingenza. All'di. Dove in pratica è stato arrestato.hail tempo? Novak, con suo enorme stupore, ha visto che nella cella accanto era detenuto Julian Assange. Ai media mondiali non risultava che l'inventore di Wikileaks fosse rinchiuso nelle carceri dell'australiano. Anche Assange è No vax. Novak e Julian era la prima volta che si vedevano di persona. Subito è scattata una leale amicizia. Tanto che Assange fa: "Novak, doveva rimanere un segreto ma sai chi hanno messo nella gabbia lì davanti?". Novak: "No! Julian! Non saprei". Assange: "Alessandro Baricco!". Novak: "Mi ...

Advertising

pdnetwork : #Ffp2 a € 0,75 come richiesto dal PD in CdM grazie all'accordo raggiunto dal Governo con le farmacie. Ecco quando… - ladyonorato : Ecco come il governo #Draghi tratta i servitori dello Stato, dopo decenni di sacrifici e onorato servizio. Onore al… - tvdellosport : ?? #Fiorentina scatenata sul mercato: ecco #Piatek dall’ #hertaberlin. Per il giocatore si tratta di un ritorno in… - Maffei_Antonio : RT @AzzurraBarbuto: Cecchi Paone mi chiede se io sia vaccinata o no, pretende di saperlo come se fosse un suo diritto. Minaccia di lasciare… - MarinoMorgana : Un non vaccinato viene trattato come materiale biologico potenzialmente infetto, e lì fuori c’è Michela Murgia che… -