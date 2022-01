E poi facciamo la morale a Insigne... Biasin e la Serie A ostaggio del Covid: il calcio dei disperati è il nostro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo scorso 12 novembre la signora Amanda Staveley, braccio destro del fondo saudita Pif, diceva così: «Abbiamo pensato anche a Milan e Inter, ma la struttura della Serie A è disastrosa». E infatti si sono presi il Newcastle. Ecco, miss Staveley non aveva ragione, di più. Quella che è andata in scena ieri è stata la sintesi estrema del nostro calcio, un sistema che funziona solo se non soffia un refolo di vento, se invece si alza anche solo una brezzolina, allora sono cavoli acidi. In questo caso è arrivato l'uragano-Asl e secondo voi come poteva finire? Esatto, malissimo. Il calcio che da due anni conosce un certo tipo di situazioni e, nel caso specifico, da almeno una settimana sa che le Aziende Sanitarie Locali avrebbero creato il consueto macello al grido di «ci sono i focolai!» (maddai?), si è fatto trovare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo scorso 12 novembre la signora Amanda Staveley, braccio destro del fondo saudita Pif, diceva così: «Abbiamo pensato anche a Milan e Inter, ma la struttura dellaA è disastrosa». E infatti si sono presi il Newcastle. Ecco, miss Staveley non aveva ragione, di più. Quella che è andata in scena ieri è stata la sintesi estrema del, un sistema che funziona solo se non soffia un refolo di vento, se invece si alza anche solo una brezzolina, allora sono cavoli acidi. In questo caso è arrivato l'uragano-Asl e secondo voi come poteva finire? Esatto, malissimo. Ilche da due anni conosce un certo tipo di situazioni e, nel caso specifico, da almeno una settimana sa che le Aziende Sanitarie Locali avrebbero creato il consueto macello al grido di «ci sono i focolai!» (maddai?), si è fatto trovare ...

