E i 5 stelle pensano alla carta Liliana Segre al Quirinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) A Fabiana Dadone è stato chiesto di rendere conto di quanto successo ieri. L'assemblea congiunta del Movimento 5 stelle aveva espresso un mandato chiaro in vista del Consiglio dei ministri di ieri: niente obbligo vaccinale, implementazione dello smart working. Ci ha messo la faccia Giuseppe Conte, che davanti a deputati e senatori aveva promesso: "Incrementeremo la possibilità del lavoro a casa". Risultato: via all'obbligo vaccinale per gli over 50, nessuna nuova norma sullo smart working. Non esattamente una vittoria, nonostante il capo politico del Movimento 5 stelle fino all'ultimo ha provato a non uscirne con una debacle, chiamando Mario Draghi all'ultimo minuto prima del Cdm per un confronto che non ha dato gli esiti sperati. I gruppi ribollono. In assenza di Stefano Patuanelli, il capo delegazione che ieri non ha partecipato ...

