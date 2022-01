Dramma nel casertano nel giorno della Befana: Gennaro muore a soli tre anni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dramma a Marcianise nel giorno della Befana: il piccolo Gennaro De Renzo è morto a soli 3 anni. Una notizia straziante per i genitori Giuliano e Michelina, arrivata dopo una settimana dai primi sintomi di malessere del piccolo, che era ricoverato al Santobono. I funerali saranno celebrati alle 15 domani nel Duomo della città. Dramma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022)a Marcianise nel: il piccoloDe Renzo è morto a. Una notizia straziante per i genitori Giuliano e Michelina, arrivata dopo una settimana dai primi sintomi di malessere del piccolo, che era ricoverato al Santobono. I funerali saranno celebrati alle 15 domani nel Duomocittà.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

