Donatella Versace, dalla tossicodipendenza alla malattia della figlia: ecco come sta oggi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Donatella Versace dalla tossicodipendenza alla malattia della figlia: ecco come sta oggi, i dettagli e le curiosità oggi è considerata una delle stiliste che ha un introito altissimo, una delle più ricche al mondo che si aggira intorno ai 400 milioni di dollari e per anni ha lavorato al suo adorato fratello che no ha mai smesso di credere che lei era un dono del cielo dal talento mostruoso: stiamo parlando della splendida Donatella Versace che ha preso le redini dell’azienda dopo la sua scomparsa di suo fratello Gianni per via di un tossicodipendente che lo ha ucciso dinnanzi alla porta ... Leggi su topicnews (Di giovedì 6 gennaio 2022)sta, i dettagli e le curiositàè considerata una delle stiliste che ha un introito altissimo, una delle più ricche al mondo che si aggira intorno ai 400 milioni di dollari e per anni ha lavorato al suo adorato fratello che no ha mai smesso di credere che lei era un dono del cielo dal talento mostruoso: stiamo parlandosplendidache ha preso le redini dell’azienda dopo la sua scomparsa di suo fratello Gianni per via di un tossicodipendente che lo ha ucciso dinnanziporta ...

Advertising

fanch_mrl : @AnnaSmiles_1 @FO4zenieme @Mylittleplanet2 Donatella Versace... - Jvsthold0n : My head is a jungle: Ho sognato donatella versace, dei calciatori, c'erano anche dei bimbi vestiti da ironman/Spide… - cottytorino : @emanuele2punto0 @bertagiu @ioTatinoeArgo @Federissao @willtruman70 @SniperBoyMI @archiliutprando @italskipper Sono… - everybodyelses : @AleOriggio @Lilluber Credo il paragone sia azzeccato perché sono lontanissimo da tutto ciò che è Versace (sia Gianni che Donatella) ?? - AleOriggio : @Lilluber Siamo d’accordo che lo stile ionico è un po’ il little black dress delle colonne. Lineare ed elegante e n… -