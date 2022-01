Donatella Rettore contro Gianni Morandi | Ritirati da Sanremo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) La gaffe di, che gli ha fatto rischiare di essere squalificato da, continua a far parlare. Questa volta a commentare l'accaduto è statache dopo 28 anni tornerà sul palco dell'Ariston...

Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2022 inizierà il prossimo 1 febbraio., intervistata dal Corriere della Sera , ha lanciato una bella frecciatina a Gianni Morandi , dopo il rischio squalifica per aver caricato erroneamente la canzone del Festival . ...è pronta a tornare, dopo 28 anni di assenza, in gara al Festival di Sanremo . Alla kermesse sbarcherà con il brano 'Chimica'. Intervistata dal Corriere della Sera, l'artista ha ...Sanremo 2022, la frecciatina di Donatella Rettore a Gianni Morandi dopo l'incidente sulla canzone finita online: “Ti devi ritirare!”.La cantante ha avuto parole non tenere nei confronti del collega che ha rischiato di essere squalificato da Sanremo 2022 ...