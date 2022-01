Djokovic, visto rifiutato: dovrà lasciare l'Australia. Gli avvocati fanno ricorso: Nole resta a Melbourne fino a lunedì (Di giovedì 6 gennaio 2022) Altri atti si aggiungono alla farsa di Novak Djokovic bloccato all'aeroporto di Melbourne: l'Australia ha deciso di ritardare l'espulsione del numero uno del tennis... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022) Altri atti si aggiungono alla farsa di Novakbloccato all'aeroporto di: l'ha deciso di ritardare l'espulsione del numero uno del tennis...

sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - sportface2016 : +++Media australiani: #Djokovic nella giornata di oggi verrà rispedito a casa, il suo visto non è stato accettato+++ #AustralianOpen - ferraragino_2 : #Djokovic non ha mai visto airport security altrimenti non sarebbero mai partito per l’Australia. #AusOpen - ERICACOLLODO : RT @laGreta_: Mi sembra ormai evidente che Djokovic non avesse mai visto una puntata del leggendario Border Security: Australia's Front Lin… -