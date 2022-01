Djokovic | sospesa l' espulsione dall' Australia dopo ricorso Si decide lunedì

Advertising

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Novak Djokovic: ricorso contro l'Australia, espulsione sospesa Il numero 1 d… - TelevideoRai101 : Djokovic, espulsione sospesa 5 giorni - De51Fra : @borghi_claudio Ad #agorarai poco fa la Costamagna è intervenuta dicendo che l'espulsione è stata sospesa fino a lunedì prossimo. #Djokovic - OldJeff1927 : RT @poicipensa44: Mi sento circondata, sono accerchiata. La prima volta sono saltata per segnalazioni di massa (a mio avviso esagerate), og… - poicipensa44 : Mi sento circondata, sono accerchiata. La prima volta sono saltata per segnalazioni di massa (a mio avviso esagerat… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic sospesa

Melbourne, 6 gennaio 2022 - L'espulsione di Novakdall'Australia per il mancato vaccino anti - Covid èin attesa dell'udienza finale prevista lunedì prossimo dopo che il tennista serbo ha fatto ricorso contro la revoca del visto . ...9.45, espulsione5 giorni L'Australia sospenderà l'espulsione di Novakin attesa dell'udienza finale prevista lunedì prossimo dopo che il tennista serbo ha fatto ricorso contro la ...9.45 Djokovic, espulsione sospesa 5 giorni L'Australia sospenderà l'espulsione di Novak Djokovic in attesa dell'udienza finale prevista lunedì prossimo dopo che il tennista serbo ha fatto ricorso cont ...Al momento il tennista serbo resta in stato di arresto. Il premier Morrison risponde alla Serbia: "Non è vittima di molestie" ...