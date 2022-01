Djokovic respinto dall’Australia. Il tennista serbo fa ricorso e lo vince: può restare (fino a lunedì) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Melbourne, 6 gen – Novak Djokovic respinto dall’Australia, il numero 1 del tennis mondiale però fa ricorso e lo vince: potrà restare fino a lunedì. Djokovic è atterrato con un’esenzione speciale per partecipare all’Australian Open senza dover dimostrare di essere vaccinato, al via il 17 gennaio a Melbourne. Il visto del tennista serbo però non è stato giudicato regolare e, come riporta il quotidiano The Age, Djokovic ha dovuto fare ricorso per poter restare in Australia. Djokovic respinto dall’Australia fa ricorso e lo vince: può restare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Melbourne, 6 gen – Novak, il numero 1 del tennis mondiale però fae lo: potràè atterrato con un’esenzione speciale per partecipare all’Australian Open senza dover dimostrare di essere vaccinato, al via il 17 gennaio a Melbourne. Il visto delperò non è stato giudicato regolare e, come riporta il quotidiano The Age,ha dovuto fareper poterin Australia.fae lo: può...

Advertising

sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il numero 1 del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato bloccato in aereo per un problema legato al… - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - Rosapeli1 : RT @baffi_francesco: Non fanno sbarcare il nazista serbo. Ben gli sta. Coglione! #NovaxDjokovic #OpenAustralie - LuigiIvanV : RT @IlPrimatoN: Il presidente serbo accusa l'Australia di maltrattamenti: 'Lotteremo per i diritti di Novak' #novakdjokovic -