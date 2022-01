Djokovic potrebbe essere bannato dall' Australia per tre anni

(Di giovedì 6 gennaio 2022) MELBOURNE () - Non si placa il caos attorno a Novake ora i rischi per il campione serbo possonomolto più complessi del previsto. Ricapitolando: dopo l'esenzione medica per ...

...forze di frontiera australiane hanno confermato che il suo visto era stato cancellato e quindinon può entrare sul territorio australiano. La professoressa Crock ha poi aggiunto che...MELBOURNE (Australia) - Non si placa il caos attorno a Novake ora i rischi per il campione serbo possono essere molto più complessi del previsto. Ricapitolando: dopo l'esenzione medica per partecipare agli Australian Open pur non avendo ricevuto il ...La discussa partecipazione agli Australian Open con l'esenzione, poi il respingimento all'aeroporto di Melbourne per il problemi con il visto: guai per il campione serbo ...L'esenzione medica per partecipare agli Australian Open e il respingimento all'aeroporto di Melbourne: ecco cosa può accadere al campione serbo ...