Djokovic non si arrende: parte il ricorso contro l'Australia che lo vuole espellere. Il tennista interrogato per 5 ore (Di giovedì 6 gennaio 2022) Toccherà a un giudice di Melbourne, Anthony Kelly, fare da arbitro nella complicata partita tra Novak Djokovic e il governo australiano. Il tennista numero uno al mondo ha deciso di fare ricorso contro la decisine delle autorità australiane di cancellare il suo visto ed espellerlo dal Paese. Nelle prossime ore il giudice Kelly esaminerà la richiesta del serbo, che da ieri è bloccato all'aeroporto di Tullamarine dopo che le autorità australiane non hanno accettato il suo visto alla luce dell'obbligo di vaccinazione anti Covid necessario per entrare in Australia. Il tennista, da sempre su posizioni antivacciniste e che non ha mai chiarito se abbia o meno fatto il vaccino anti Covid, sperava di partecipare agli Australian Open grazie a un'esenzione medica, sulla quale il governo ...

