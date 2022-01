Djokovic no vax, presidente serbo: “Vittima caccia a streghe politica” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic è Vittima di una “caccia alle streghe politica”. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo che le autorità australiane hanno impedito l’ingresso nel Paese al tennista perché non in possesso dei requisiti necessari relativi alla vaccinazione contro il Covid. “Ciò che non è fair play è caccia alle streghe politica (contro Djokovic, ndr) a cui partecipano tutti, incluso il primo ministro australiano, sostenendo che le regole sono valide per tutti”, ha dichiarato alla stampa Vucic, osservando che a diversi giocatori nelle stesse condizioni di Djokovic è stato invece permesso entrare in Australia. Le autorità serbe, ha sottolineato, stanno facendo “tutto il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novakdi una “alle”. Lo ha dichiarato ilAleksandar Vucic dopo che le autorità australiane hanno impedito l’ingresso nel Paese al tennista perché non in possesso dei requisiti necessari relativi alla vaccinazione contro il Covid. “Ciò che non è fair play èalle(contro, ndr) a cui partecipano tutti, incluso il primo ministro australiano, sostenendo che le regole sono valide per tutti”, ha dichiarato alla stampa Vucic, osservando che a diversi giocatori nelle stesse condizioni diè stato invece permesso entrare in Australia. Le autorità serbe, ha sottolineato, stanno facendo “tutto il ...

