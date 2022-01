Djokovic no vax, Nadal: “Regole chiare, con vaccino si può giocare in Australia” (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Con il vaccino, qui puoi giocare. Ognuno è libero di scegliere, ma ci sono conseguenze”. Rafa Nadal non si nasconde davanti al caso che coinvolge Novak Djokovic. Il serbo, no vax, rischia di essere espulso dall’Australia: il suo visto è stato annullato e la sua esenzione dal vaccino non gli consentirebbe di giocare gli Australian Open. “E’ normale che la gente qui in Australia si arrabbi per la vicenda, hanno sofferto molto per lockdown durissimi… Molti non sono tornati a casa… Per me una cosa è chiara: se sei vaccinato, puoi giocare agli Australian Open e in ogni altro posto. Il mondo ha sofferto abbastanza per non seguire le Regole”, dice Nadal. “Io credo a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Con il, qui puoi. Ognuno è libero di scegliere, ma ci sono conseguenze”. Rafanon si nasconde davanti al caso che coinvolge Novak. Il serbo, no vax, rischia di essere espulso dall’: il suo visto è stato annullato e la sua esenzione dalnon gli consentirebbe diglin Open. “E’ normale che la gente qui insi arrabbi per la vicenda, hanno sofferto molto per lockdown durissimi… Molti non sono tornati a casa… Per me una cosa è chiara: se sei vaccinato, puoiaglin Open e in ogni altro posto. Il mondo ha sofferto abbastanza per non seguire le”, dice. “Io credo a ...

