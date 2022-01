Djokovic no vax, giudice: può restare in Australia fino a lunedì (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic, respinto dall’Australia per visto irregolare, potrà rimanere a Melbourne fino a lunedì 10 gennaio. Il tennista serbo no vax, che punta a partecipare all’Australian Open grazie a un’esenzione dal vaccino, ha ottenuto una prima, parziale vittoria nell’udienza online a cui hanno partecipato i suoi avvocati. Il provvedimento di espulsione non verrà attuato prima di lunedì. Nel frattempo, i legali di Djokovic sperano di risolvere il caso per consentire al 34enne di Belgrado di partecipare al torneo, che si apre il 17 gennaio. Djokovic nel frattempo è confinato al Park Hotel di Carlton, come spiega il quotidiano The Age. Il governo non si è opposto all’ingiunzione che garantisce la permanenza del tennista in Australia ... Leggi su funweek (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak, respinto dall’per visto irregolare, potrà rimanere a Melbourne10 gennaio. Il tennista serbo no vax, che punta a partecipare all’n Open grazie a un’esenzione dal vaccino, ha ottenuto una prima, parziale vittoria nell’udienza online a cui hanno partecipato i suoi avvocati. Il provvedimento di espulsione non verrà attuato prima di. Nel frattempo, i legali disperano di risolvere il caso per consentire al 34enne di Belgrado di partecipare al torneo, che si apre il 17 gennaio.nel frattempo è confinato al Park Hotel di Carlton, come spiega il quotidiano The Age. Il governo non si è opposto all’ingiunzione che garantisce la permanenza del tennista in...

