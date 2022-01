Djokovic (no vax) fermo a Melbourne: i legali al lavoro per annullare l’espulsione dall’Australia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si trova ancora all’interno del Park Hotel di Carlton (come spiega il quotidiano The Age) Novak Djokovic. Il tennista numero uno al mondo ha fatto ricorso contro l’espulsione avuta dallo Stato di Victoria, per mancato visto dal governo australiano. No vax e con una esenzione medica da vaccino in tasca, è volato in Oceania per disputare l’Australian Open. Il tennista non ha evidentemente dato le spiegazioni richieste dal governo australiano al suo arrivo, circa il perché di tale esenzione avuta per giocare, ma può restare nel Paese fino all’udienza finale della disputa nata dal ricorso fatto. I suoi legali hanno vinto la prima parte della disputa svolta online e hanno potuto sospendere l’espulsione. Stanno lavorando a un cospicuo numero di documenti ancora, per annullarla definitivamente. La sentenza finale è prevista ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022) Si trova ancora all’interno del Park Hotel di Carlton (come spiega il quotidiano The Age) Novak. Il tennista numero uno al mondo ha fatto ricorso controavuta dallo Stato di Victoria, per mancato visto dal governo australiano. No vax e con una esenzione medica da vaccino in tasca, è volato in Oceania per disputare l’Australian Open. Il tennista non ha evidentemente dato le spiegazioni richieste dal governo australiano al suo arrivo, circa il perché di tale esenzione avuta per giocare, ma può restare nel Paese fino all’udienza finale della disputa nata dal ricorso fatto. I suoihanno vinto la prima parte della disputa svolta online e hanno potuto sospendere. Stanno lavorando a un cospicuo numero di documenti ancora, per annullarla definitivamente. La sentenza finale è prevista ...

stanzaselvaggia : Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la… - repubblica : Djokovic respinto, non potra' giocare l'Australian Open. La Serbia convoca ambasciatore australiano. Il tennista No… - repubblica : Tennis, il No Vax Djokovic arrivato in Australia ma non puo' scendere dall'aereo. 'Problemi con il visto' - alvisedri : RT @stanzaselvaggia: Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la cre… - paoladelu63_lu : RT @stanzaselvaggia: Quando dite “i no vax si convincono parlandoci”, pensate a Djokovic. Ha preferito perdere la faccia, il torneo, la cre… -