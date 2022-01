“Djokovic libero”: i tifosi del campione serbo radunati fuori dall’hotel di Melbourne (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un piccolo gruppo di sostenitori di Novak Djokovic insieme a manifestanti per le restrizioni anti-virus e difensori dei diritti dei rifugiati si sono riuniti davanti al Park Hotel, utilizzato per la detenzione per immigrati a Melbourne, dove Djokovic è detenuto. Il tennista, non vaccinato, rischia l’espulsione dal territorio australiano e la mancata partecipazione all’Australian Open. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Un piccolo gruppo di sostenitori di Novakinsieme a manifestanti per le restrizioni anti-virus e difensori dei diritti dei rifugiati si sono riuniti davanti al Park Hotel, utilizzato per la detenzione per immigrati a, doveè detenuto. Il tennista, non vaccinato, rischia l’espulsione dal territorio australiano e la mancata partecipazione all’Australian Open. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

