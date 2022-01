Djokovic, la madre sbotta: “Posto sporco e pieno di insetti. È un prigioniero in Australia” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tiene banco la vicenda Djokovic in Australia e nel mondo del tennis internazionale. Il campione serbo non è riuscito a entrare in Australia per il prossimo Australian Open per le questioni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tiene banco la vicendaine nel mondo del tennis internazionale. Il campione serbo non è riuscito a entrare inper il prossimon Open per le questioni...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Djokovic, la #madre sbotta: “Posto sporco e pieno di insetti. È un prigioniero in #Australia” - mixc7 : RT @fanpage: 'Mio figlio è tenuto prigioniero. Il posto dove sta è sporco, pieno di insetti. Non riesce a dormire. Il cibo è terribile. Non… - MarinaPunto1 : RT @CDorigon: Madre di Djokovic: mio figlio trattato come un prigioniero. Ricordalo alle madri bosniache di Srebenica. - PieroChirio : RT @fanpage: 'Mio figlio è tenuto prigioniero. Il posto dove sta è sporco, pieno di insetti. Non riesce a dormire. Il cibo è terribile. Non… - manu_etoile : RT @GiancarloDeRisi: Una giornata difficile per Djokovic. È in un covid-hotel in Australia, di fatto recluso. Lui negativo, è in mezzo a de… -