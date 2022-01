Djokovic, il pasticcio australiano va molto oltre il tennis (Di giovedì 6 gennaio 2022) Partiamo con un’affermazione iniziale semplice che chiarisca la posizione di chi scrive: il governo australiano ha fatto benissimo a bloccare il campionissimo serbo. Le regole sono regole e valgono per tutti, anche per Novak Djokovic. Giunto in Australia per la lunga preparazione che lo avrebbe portato il 17 gennaio a disputare il primo slam del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 6 gennaio 2022) Partiamo con un’affermazione iniziale semplice che chiarisca la posizione di chi scrive: il governoha fatto benissimo a bloccare il campionissimo serbo. Le regole sono regole e valgono per tutti, anche per Novak. Giunto in Australia per la lunga preparazione che lo avrebbe portato il 17 gennaio a disputare il primo slam del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Seagull_2021 : @radiosilvana @SlevinPollaK888 @Bonnie_369 @AxiaFel Il pasticcio lo ha fatto l'Australia, Djokovic è incolpevole. M… - agatasun : @gargalupo Si hai ragione! È che mi sembra un gran pasticcio “si certo vieni puoi giocare”, poi bloccato in aeropor… - GiuliaBordini1 : @myrtamerlino Ad aver perso è la politica, che ha fatto un gran pasticcio. L’esenzione di Djokovic era stata garant… - MdEroi : RT @claudiomontar: Il gran pasticcio australiano #Djokovicgate La federazione australiana e 2 commissioni di medici avevano garantito l’es… - IvanPiazza2021 : #Djokovic pasticcio all'italiana: un cavillo per farlo giocare, un cavillo per buttarlo fuori giustamente. Un farsa che si poteva evitare. -