Djokovic fa ricorso, il governo australiano congela l'espulsione fino all'udienza del 10 gennaio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non arriverà prima di lunedì 10 gennaio la decisione del giudice di Melbourne sul ricorso di Novak Djokovic. I tempi quindi si allungano per le procedure di espulsione decise dalle autorità australiane, che hanno deciso di ritardare l'operazione contro il tennista fino all'udienza finale con il giudice Anthony Kelly, arbitro della complicata partita tra il tennista e il governo australiano. Non è stato ancora chiarito dove Djokovic potrà trascorrere i prossimi giorni e se dovrà restare sotto sorveglianza. Il tennista numero uno al mondo ha deciso di fare ricorso contro la decisione delle autorità australiane di cancellare il suo visto ed espellerlo dal Paese. Nelle prossime ore il giudice Kelly esaminerà la richiesta del serbo, che da ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS FONTE AUSTRALIA: CANCELLATO IL VISTO PER DJOKOVIC Lascia Melbourne entro oggi, legali al lavoro p… - repubblica : Djokovic respinto, non potra' giocare l'Australian Open. La Serbia convoca ambasciatore australiano. Il tennista No… - SkyTG24 : Australian Open, Djokovic presenta ricorso contro il blocco del visto e l’espulsione - SalvTomaselli : #Djokovic invece di incassare in silenzio la figura di emme planetaria che ha fatto e tornarsene a casa, fa pure ri… - StefanoCarini11 : RT @myrtamerlino: #NovakDjokovic respinto dagli #AustralianOpen fa ricorso e l'Australia rimanda la decisione a lunedì. Comunque vada a fin… -