Djokovic diventa un caso diplomatico tra Australia e Serbia. Lui intanto fa ricorso

Le autorità hanno rilevato che l'atleta non avrebbe fornito prove adeguate a soddisfare i requisiti per entrare in Australia; in altre parole,non ha esibito la documentazione attestante il ...Le autorità hanno rilevato che l'atleta non avrebbe fornito prove adeguate a soddisfare i requisiti per entrare in Australia; in altre parole,non ha esibito la documentazione attestante il ...Il trattamento riservato al fuoriclasse (l'esenzione ottenuta per partecipare agli Australian Open) ha fatto discutere, diventando anche un caso politico. "Chiunque entri in Australia deve avere i ...“I non cittadini che non hanno un visto d’ingresso valido o il cui visto è stato cancellato saranno trattenuti ed espulsi dall’Australia”, hanno aggiunto le autorità di frontiera “Tutta la Serbia è co ...