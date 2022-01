Djokovic caso diplomatico. Respinto dall'Australia: Serbia protesta, lui fa ricorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic non sarà in campo agli Australian Open di tennis. Il serbo, n.1 del mondo, che era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso speciale che lo esentava dalla vaccinazione anti-Covid obbligatoria, si è visto annullare il visto per mettere piede nel Paese dei canguri ed è stato invitato a ripartire nelle prossime ore. Per lui, dunque, niente torneo. “Il visto del signor Djokovic è stato annullato. Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini. Nessuno è al di sopra di queste regole” ha scritto su Twitter il premier Australiano Scott Morrison. “L’Australia ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo per Covid, continuiamo a essere vigili”. Replica polemica Belgrado: il presidente serbo Aleksandar ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novaknon sarà in campo aglin Open di tennis. Il serbo, n.1 del mondo, che era volato a Melbourne per partecipare al primo Grande Slam della stagione grazie a un permesso speciale che lo esentavaa vaccinazione anti-Covid obbligatoria, si è visto annullare il visto per mettere piede nel Paese dei canguri ed è stato invitato a ripartire nelle prossime ore. Per lui, dunque, niente torneo. “Il visto del signorè stato annullato. Le regole sono regole, soprattutto quando si tratta dei nostri confini. Nessuno è al di sopra di queste regole” ha scritto su Twitter il premierno Scott Morrison. “L’ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo per Covid, continuiamo a essere vigili”. Replica polemica Belgrado: il presidente serbo Aleksandar ...

