Dj morta: marito, 10mila euro a chi fornisce notizie (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana". A dirlo su Facebook Daniele Mondello marito ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 gennaio 2022) "Offro una ricompensa di 10.000a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana". A dirlo su Facebook Daniele Mondello...

Advertising

CorriereQ : Dj morta: marito, 10mila euro a chi fornisce notizie - MontiaSerrani : RT @Budapest_27: News: moglie e marito che gestiscono il bar dove ogni giorno faccio colazione, tre dosi, moglie morta, marito in fin di vi… - alejamming : RT @Budapest_27: News: moglie e marito che gestiscono il bar dove ogni giorno faccio colazione, tre dosi, moglie morta, marito in fin di vi… - lametabasta : RT @Budapest_27: News: moglie e marito che gestiscono il bar dove ogni giorno faccio colazione, tre dosi, moglie morta, marito in fin di vi… - LauraRiboldi1 : RT @Budapest_27: News: moglie e marito che gestiscono il bar dove ogni giorno faccio colazione, tre dosi, moglie morta, marito in fin di vi… -

Ultime Notizie dalla rete : morta marito Dj morta: marito, 10mila euro a chi fornisce notizie "Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana". A dirlo su Facebook Daniele Mondello marito di Viviana e padre di Gioele, trovati morti nelle campagne di Caronia ad agosto 2020. La sua dichiarazione è riportata oggi da alcune testate giornalistiche. Daniele Mondello ha sempre accusato ...

La Vita in Diretta, Alberto Matano su tutte le furie : 'Mi hanno soffiato l'ospite' Nella caccia alla notizia e all'ospite migliore, si è scatenata una vera e propria lotta per intervistare l'uomo che potrebbe essere il marito di una donna trovata morta. Al momento, l'unica cosa che ...

Dj morta: marito, 10mila euro a chi fornisce notizie - Cronaca ANSA Nuova Europa Lutto nella Bassa: morta a soli 41 anni la pediatra Ilenia Saccani CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Ilenia Saccani è morta soli 41 anni. Un lutto che ha segnato profondamente tutta la Bassa. Medico pediatra, viveva a Castelnovo Sotto e faceva parte del nucleo di pe ...

Dj morta: marito, 10mila euro a chi fornisce notizie "Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana". (ANSA) ...

"Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana". A dirlo su Facebook Daniele Mondellodi Viviana e padre di Gioele, trovati morti nelle campagne di Caronia ad agosto 2020. La sua dichiarazione è riportata oggi da alcune testate giornalistiche. Daniele Mondello ha sempre accusato ...Nella caccia alla notizia e all'ospite migliore, si è scatenata una vera e propria lotta per intervistare l'uomo che potrebbe essere ildi una donna trovata. Al momento, l'unica cosa che ...CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Ilenia Saccani è morta soli 41 anni. Un lutto che ha segnato profondamente tutta la Bassa. Medico pediatra, viveva a Castelnovo Sotto e faceva parte del nucleo di pe ..."Offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e mia moglie Viviana". (ANSA) ...