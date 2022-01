Diretta Milan-Roma alle 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 6 gennaio 2022) José Mourinho torna a San Siro per sfidare il Milan con la sua Roma. I rossoneri, con la difesa falcidiata dal Covid, si affidano all'eterno Ibrahimovic che contro i giallorossi si... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022) José Mourinho torna a San Siro per sfidare ilcon la sua. I rossoneri, con la difesa falcidiata dal Covid, si affidano all'eterno Ibrahimovic che contro i giallorossi si...

Advertising

CorriereCitta : Milan-Roma su Sky o Dazn? Canale, orario, formazioni e dove vedere la diretta tv e streaming oggi 6 gennaio 2022 - notiziefresche : DIRETTA Milan-Roma Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis - leone1995201925 : @erosazzurro In diretta con Canale 21 dopo Milan Napoli diceva che il gol del Milan non andava annullato. - zazoomblog : Diretta Milan - Roma ore 18.30: probabili formazioni dove vederla in tv e streaming - #Diretta #Milan #18.30:… - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: LIVE #MilanRoma: segui la #radiocronaca in #diretta dalle ore 18.15 -