Diretta Milan-Roma 3-1 calcio di rigore per il Milan e rosso per Mancini (che salta la Juve) (Di giovedì 6 gennaio 2022) José Mourinho torna a San Siro per sfidare il Milan con la sua Roma. I rossoneri, con la difesa falcidiata dal Covid, si affidano a Giroud con Ibrahimovic, che contro i giallorossi si... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022) José Mourinho torna a San Siro per sfidare ilcon la sua. Ineri, con la difesa falcidiata dal Covid, si affidano a Giroud con Ibrahimovic, che contro i giallorossi si...

Advertising

AaronHLandau : RT @repubblica: Serie A: al Meazza il Milan batte la Roma 3-1, i giallorossi finiscono la partita in 9. Ora Juventus-Napoli - Nrjs_karam : RT @repubblica: Serie A: al Meazza il Milan batte la Roma 3-1, i giallorossi finiscono la partita in 9. Ora Juventus-Napoli - repubblica : Serie A: al Meazza il Milan batte la Roma 3-1, i giallorossi finiscono la partita in 9. Ora Juventus-Napoli - marty_martina30 : @maartinaxcl Io sto guardando il milan+ la diretta dal cell!ho il mal di testa?? - infoitsport : Diretta Milan-Roma 2-1 Abraham vicino al pareggio, Maignan salva in corner -