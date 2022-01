Delia | significato e origine del nome

(Di giovedì 6 gennaio 2022)che sta guadagnano sempre più consensi fra i genitori italiani,continua il titolo greco ????? (), che significa “di Delo”,dell’isola dove, secondo la mitologia greca, si rifugiò Latona per partorire lontano dall’ira di Era. L’isola in precedenza si chiamava Ortigia, ma alla nascita dei due figli di Latona fu riempita di luce, tanto che il suovenne appunto cambiato in Delo, dal greco ???? (delo, “mostrare”, “rivelare”), visto che l’isola era diventata, con quell’evento, “visibile”, nel senso di importante, nota, conosciuta. Delo è quindi considerato il luogo di nascita degli dei Apollo e Artemide, cui furono attribuiti rispettivamente gli epiteti di ?????? (Delios) e ????? (. Ilappare anche in un’opera di ...

Advertising

ceci_patrizia : -

Ultime Notizie dalla rete : Delia significato

...relazioni contemporaneamente"/ "Per sette mesi stavo..." Quel che l'influencer non sa è che... Qual era ildi quello che ha scritto? ".... ' Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza. Io ho detto '... Qual era ildi quello che ha scritto? 'Jo Squillo. L'ex concorrente ha svelato di aver visto Alex e la moglie Delia la sera dell'uscita dell'attore dal reality. Ecco cosa li ha visti fare in albergo. Photo Credits: per gentile concessione ...Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini stoppa l’ingresso di Delia Duran. Il Grande Fratello Vip dovrebbe tornare con il doppio appuntamento ...