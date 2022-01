Delia Duran furiosa dopo la dedica di Alex a Soleil

Advertising

361_magazine : Delia Duran furiosa dopo la dedica del marito Alex Belli a Soleil Sorge. Lo sfogo su Instagram poi cancellato - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli fa una dedica a Soleil Sorge, Delia Duran risponde con una Instagram story ma poi cancella tut… - PasqualeMarro : #AlexBelli umilia ancora Delia Duran, gesto imperdonabile… - kubrickstanley2 : @LudoNotValli delia duran fare cadere denver ai suoi piedi e scoppiara la coppia belli delia , si formera un quadri… - DenisDecorte : Belli-Duran duo di ?? ?? ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Parlando del triangolo tra Belli,e Solei l, invece, l'ex gieffina trova che l'uscita di scena dell'attore sia stata tutto fuorché spontanea. "Ha trovato l'occasione giusta per lasciare ...Andrea Denver torna al Grande Fratello Vip? Kabir Bedi epotrebbero non essere gli ultimi vipponi ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dato che Alfonso Signorini ha chiesto ...Gf Vip 6, Alex Belli fa una dedica a Soleil Sorge, Delia Duran risponde con una Instagram story ma poi cancella tutto ...Alfonso Signorini avrebbe chiesto ad un altro ex vippone di ritornare nella casa del Grande Fratello, la trattativa sarebbe in corso ...