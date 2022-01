Dehors | proroga per l’occupazione del suolo pubblico | nuova scadenza il 31 marzo 2022

(Di giovedì 6 gennaio 2022) di Erika Noscheseta al 31l’autorizzazione di occupazione diper l’installazione dei. È quanto ha disposto il settore Attività Produttive del Comun di Salerno per fronteggiare l’emergenza sanitaria determinata dalla circolazione del virus Covid – 19 e che ha comportato il blocco di tutte le attività economiche per oltre due mesi, con ingenti danni economici a tutto il tessuto commerciale/produttivo del territorio nazionale. Con delibera di giunta del 12 maggio 2020 l’Amministrazione ha inteso fornire un’adeguata risposta alle richieste di sostegno e alle emergenze rappresentate dai diversi operatori del Settore produttivo e, nel rispetto delle regole poste a garanzia della salute dei cittadini dal governo centrale e regionale ha stabilito, tra ...

... così come anche ladell'esonero dal pagamento del Canone Unico Mercatale sempre fino al 31 ... all'occupazione con, panche, sedie, tavolini e ombrelloni, gazebo sino al 31/03/2022. Tutte ...C'è stata anche ladell'esonero dal pagamento del Canone Unico Mercatale sempre fino al 31 ... all'occupazione con, panche, sedie, tavolini e ombrelloni, gazebo sino al 31 marzo 2022".